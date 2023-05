La scomparsa di Giulia Tramontano a Senago: «Aveva litigato con il fidanzato, lui aveva un’altra relazione»

Prima di scomparire domenica 28 maggio Giulia Tramontano aveva davvero litigato con il fidanzato. Da Sant’Antimo nel Napoletano fino a Senago in provincia di Milano parlano di Alessandro Impagnatiello, 30 anni, barman. Lui aveva un’altra relazione. E lei, incinta al settimo mese, lo aveva scoperto proprio sabato. Poche ore prima della scomparsa. La ragazza si era confidata con la sorella Chiara (che ieri ha fatto un appello sulla scomparsa), alla madre e a un’amica. «Sono turbata, vado a dormire», è il testo di una delle sue ultime chat. La procura di Milano ha aperto un fascicolo senza titolo di reato né indagati. L’inchiesta coordinata dal pm Alessia Menegazzo e dall’aggiunto Letizia Mannella e affidata al nucleo investigativo carabinieri e alla compagnia di Rho sta vagliando comunque tutte le ipotesi.

Le prime segnalazioni

La giovane lavora in una agenzia immobiliare. È originaria della provincia di Napoli ma risiede da cinque anni nel Milanese. A denunciare la scomparsa è stato proprio il fidanzato. Ha raccontato nella sua denuncia di essere andato al lavoro domenica mattina, di essere rientrato nel pomeriggio e di non averla trovata a casa. Da qui, stando alla sua versione, la decisione di allertare le forze dell’ordine. La madre della 29enne, che vive nel Napoletano, si era subito preoccupata, invece, quel mattino, perché la figlia non l’aveva chiamata, come faceva di solito. Ieri l’Associazione Penelope ha verificato alcune segnalazioni provenienti dal Milanese, senza esito. Nell’abitazione non sono stati trovati il passaporto e il bancomat della donna. E nemmeno il suo telefono, che sarebbe risultato non attivo dalla tarda serata di sabato. Quando domenica, poi, la mamma ha provato a chiamarla risultava spento.

La lite con il fidanzato

Il Corriere della Sera dettaglia i contorni della lite con il fidanzato. E dice che proprio sabato c’è stato un incontro a tre: presenti Alessandro Impagnatiello, Giulia Tramontano e la ragazza con cui il barman aveva intrecciato una relazione. L’altra donna avrebbe scoperto nell’occasione che Impagnatiello aveva un’altra relazione e che Giulia era incinta. «Anche lei era incinta ma ha interrotto la gravidanza», si racconta. A quel punto i genitori sarebbero arrivati in Lombardia e avrebbero incontrato il ragazzo. A quanto pare sarebbero volati parole e schiaffi. I carabinieri hanno ascoltato il 30enne. Il suo racconto avrebbe delle incongruenze, forse legate alla concitazione dei fatti. Non è indagato.

Alessandro Impagnatiello

I due convivevano in un appartamento in via Novella. Dove ora sono arrivati i genitori di Tramontano. Alessandro Impagnatiello ha un altro figlio, frutto di una relazione precedente. Il bambino va in prima elementare e i rapporti con la ex sono buoni. Non erano sposati. Lui aveva continuato a vivere in affitto nell’appartamento al primo piano dopo la fine della relazione. Giulia Tramontano invece svolgeva il suo mestiere di agente immobiliare in smart working. Impagnatiello invece si spostava con un suv T-Roc bianco. I carabinieri hanno sequestrato le immagini delle videocamere di sorveglianza della zona. Con la speranza di vederla prima o poi inquadrata.

