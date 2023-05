Dopo l’alluvione 19 località non balneabili su 98 in Romagna. Le analisi rassicurano i balneari: dove è vietato fare il bagno

Con la stagione estiva e il primo weekend lungo (il ponte del 2 giugno) alle porte e dopo l’alluvione, in Emilia Romagna arrivano le analisi delle acque dell’Adriatico, condotte dei tecnici di Arpae. Su 98 esaminati sono 19 i punti sulla costa emiliano-romagnola in cui le acque non sono conformi ai parametri di balneabilità. Questi punti hanno avuto esiti negativi perché sono quelli che più di altri sono stati colpiti dagli effetti dell’alluvione che ha coinvolto diversi corsi d’acqua con l’afflusso a mare. In particolare, fa sapere la Regione con una nota, nel Ravennate, nel Cesenate e nel Ferarrese. Per questi motivi, «verranno emanate dai sindaci ordinanze di non balneabilità fino al rientro al di sotto delle soglie previste». E le analisi saranno rifatte con costanza fino a quando i parametri non risulteranno conformi. Invece, per 79 punti sulla costa le analisi «consentono di confermare la partenza della stagione balneare per il prossimo 2 giugno, come programmato, mentre le situazioni di difficoltà sono probabilmente destinate a rientrare già nei prossimi giorni». Soddisfatto l’assessore al Turismo dell’Emilia Romagna, Andrea Corsini: «I risultati delle analisi mi pare che certifichino lo stato di buona salute del nostro mare, con alcune criticità in alcuni tratti limitati. Il quadro della situazione è positivo, e confidiamo che il rientro nei parametri di quei tratti di mare sia questione di poco. La Riviera è pronta, come sempre e come è tradizione, ad accogliere gli ospiti nel migliore dei modi».

Quali sono i punti non balneabili e perché

Nello specifico, in questi 19 punti i parametri non conformi riguardano la presenza di escherichia coli nelle acque di Marina Romea, Casalborsetti Nord, Casalborsetti Sud, Casalborsetti Camping, Marina Romea nel tratto di 100 metri dalla foce Lamone Nord, Marina Romea nel tratto di 100 metri dalla foce Lamone Sud, Bassona-Nord foce Bevano: tutti i tratti di mare vicino alle foci dei fiumi Canale destra Reno, Lamone e Bevano. Mentre quelli non conformi per enterococchi sono Marina di Ravenna, Marina di Ravenna Sud, Lido Adriano, nel tratto a 200 metri a sud del confine del poligono di tiro Foce Reno, nel tratto a 1,4 chilometri a sud della Foce dei Fiumi Uniti, Cervia Milano Marittima nel tratto di 100 metri a nord del porto canale di Cervia e Cervia nel tratto di 50 metri a sud del porto canale di Cervia, sempre nel Ravennate, San Mauro Mare Sud, San Mauro Mare Nord e Savignano a Mare in provincia di Forlì-Cesena e due tratti nel comune di Goro e i punti A e B dello Scanno di Goro nel Ferarrese.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: