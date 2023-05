Imbarazzo a Skysport in diretta da Budapest, salta il collegamento per il coro dei tifosi romanisti fuori controllo – Il video

Momenti di grande imbarazzo su Skysport durante il collegamento da Budapest con l’inviato Angelo Mangiante. Circondato dai tifosi romanisti arrivati in Ungheria per la finale di Europa league di questa sera contro il Siviglia, il giornalista ha provato a prendere la linea per raccontare il clima che si respirava a poche ore dal fischio d’inizio. Mangiante però non è riuscito neanche a dire una sola parola, visto che appena partito il collegamento è iniziato il coro dei numerosi tifosi alle sue spalle particolarmente eccitato. «Mangiante portaci a mign***» gridavano in corso i romanisti, con il giornalista di Skysport visibilmente imbarazzato. Dalla regia hanno tentato di abbassare l’audio, ma ormai il coro si era sentito e Mangiante non ha potuto far altro che rimproverare i tifosi vicino a lui: «È una serata emozionante anche per noi… è un po’ esagerato dai» dice voltandosi di spalle. Da studio capiscono che il collegamento non può andare avanti e riprendono la linea commentando: «Torniamo in studio… giustamente c’è un bel clima».

Leggi anche: