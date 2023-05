Nascondevano la droga negli altarini dei santi e delle Madonne: la scoperta dei Carabinieri nel Napoletano

Sottoscala, cassette postali, ascensori, ma anche altarini di santi e nelle nicchie contenenti statue delle Madonne usati dai pusher per nascondere la droga a Castello di Cisterna e a Brusciano, in provincia di Napoli. È quanto scoperto dai Carabinieri della compagnia di Castello di Cisterna el rione popolare la “Cisternina” a Brusciano in un’operazione congiunta con i militari del reggimento Campania. I militari dell’Arma hanno setacciato l’intera area, incluse diverse residenze popolari, senza tralasciare le aree comuni, come aiuole, parchi e “altarini” e hanno scoperto i mille nascondigli usati per gli stupefacenti (le scale di marmo, ad esempio, erano diventate vere e proprie cassettiere). Oltre alla droga – che è stata sequestrata – nel rione popolare “la Cisternina” gli agenti hanno trovato anche un caricatore Beretta 9×21 e alcuni bilancini di precisione per suddividere le dosi. Anche a Brusciano – nella cosiddetta “219” – sono state sequestrate diverse dosi di droga già pronte per la vendita al dettaglio nelle piazze dello spaccio locale. Le operazioni di controllo dei militari dell’Arma continueranno anche nei prossimi giorni.

