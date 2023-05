Pontremoli, il racconto di Francesco, il ragazzino che ha salvato tre compagni di classe: «Ci hanno insegnato il primo soccorso»

Se il bilancio della tragedia che ha convolto ieri una ventina di studenti tra Pontremoli e Zeri, in Toscana, è stato meno grave di quanto si pensasse, il merito è anche di Francesco, 15 anni. Il ragazzo si trovava a bordo dell’autobus che si è ribaltato ed è precipitato in una scarpata profonda oltre 70 metri. All’indomani dell’incidente, è lui a raccontare al Secolo XIX gli istanti più drammatici di quel viaggio: «Quando il bus è uscito di strada ci siamo subito molto spaventati. Io mi sono aggrappato ad un ferro che ho trovato sotto il sedile. Il bus cadeva e poi si fermava. Poi riprendeva a rotolare ma io non ho mai mollato il ferro», ricorda Francesco mentre si trova ancora nella sala d’aspetto dell’ospedale di Pontremoli insieme ad alcuni compagni. A quel punto, quando l’autobus finalmente si ferma, arriva il gesto eroico: « Io stavo bene – prosegue il ragazzo – ma mi sono guardato attorno e ho visto una mia amica sdraiata. Aveva la lingua fuori dalla bocca e ho cercato di aiutarla. Poi mi è scattato qualcosa: mi sono tornate alla mente le manovre di primo soccorso che ci avevano insegnato a scuola e ho cercato di metterle in pratica».

Dopo aver salvato la sua compagna, Francesco ha visto un altro ragazzo a pancia in giù e che non dava segni di vita: «L’ho riconosciuto subito: era Pietro, il mio amico del cuore. Ho subito capito che le sue condizioni erano gravi e infatti l’hanno poi portato all’ospedale di Pisa con l’elicottero. L’ho girato. Gli ho aperto la bocca ed estratto la lingua. Poi ho iniziato a massaggiargli il cuore. Lo chiamavo per nome, lo abbracciavo per riscaldarlo per infondergli coraggio. È stato un gran brutto momento». Mentre Francesco faceva di tutto per salvare il suo amico, i suoi compagni chiamavano i soccorsi. E in attesa del loro arrivo, l’eroe ragazzino ha avuto il tempo anche per dare una mano a un altro compagno, che – racconta – «non se la passava bene».

Credits foto: TWITTER/Vigili del Fuoco | Il bus uscito fuori strada in provincia di Massa Carrara, in località Tecchia Rossa, tra Pontremoli e Zeri (30 maggio 2023)

