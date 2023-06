Il “matrimonio doppio” di Sallusti: sposato prima da Sala, poi da Nicola Porro

Dopo la cerimonia celebrata dal sindaco di Milano, i due hanno ripetuto il rito, senza alcun valore legale, in riva al mare

Nozze “bis” per il direttore responsabile di Libero Alessandro Sallusti, e l’opinionista Patrizia Groppelli. Dopo la cerimonia (privata) celebrata dal sindaco di Milano Beppe Sala, i due novelli sposi – fidanzati dal 2016 – hanno ripetuto il rito, questa volta privo di valore legale, in riva al mare. Ad officiare il “matrimonio doppio” è stato il giornalista Nicola Porro, che sui social network ha pubblicato il video della cerimonia. Ieri, 2 giugno, Groppelli a Pomeriggio Cinque aveva confermato l’indiscrezione sull’unione con il giornalista, lanciata da Dagospia nei giorni scorsi. Imprenditrice e opinionista televisiva, Groppelli, 48 anni, si è laureata in Marketing a Miami negli anni Novanta e oggi è un volto noto dei salotti televisivi italiani. Sallusti è stato il compagno della ministra del Turismo Daniela Santanché; mentre l’opinionista era la moglie di Dimitri Kunz D’Asburgo Lorena, da cui ha acquisito il titolo di «Principessa di Lorena».

