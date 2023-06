Incassi record dalle multe: +37% nel 2022. Ecco la classifica delle città italiane che guadagnano di più

Complice sarà stato il rimbalzo post Covid. Ma fatto sta che nel 2022, rispetto all’anno precedente, i comuni italiani hanno guadagnato il 37% in più dalle multe stradali. Prima classificata Milano. Ad analizzare i dati e stilare la classifica è stato il Codacons, elaborando i dati della rendicontazione ufficiale che entro il 31 maggio di ogni anno gli enti locali forniscono al governo (i dati vengono poi pubblicati sulla piattaforma web del ministero dell’Interno). E scrive il Codacons: «Con oltre 151,5 milioni di euro di incassi incamerati nel 2022, Milano è la città italiana che guadagna di più grazie alle sanzioni per violazioni del Codice della Strada». Come prosegue poi la classifica? «Gli incassi da multe nel 2022 sono cresciuti del 37% a 547 milioni. Al secondo posto si piazza Roma, con 133 milioni di euro, e molto più distaccate si trovano Firenze (46 milioni di euro), Bologna (43 milioni) e Torino (40 milioni circa). Considerate le principali 20 città italiane, i proventi delle multe stradali hanno raggiunto nel 2022 la ragguardevole cifra di 547 milioni di euro, con una crescita del 37,4% rispetto al 2021, quando le stesse città prese in esame dal Codacons incassarono in totale 398 milioni di euro».

Il ruolo degli autovelox

Un grande peso in questi incassi hanno gli autovelox, che alcune amministrazioni cittadine usano in modo massiccio: «Firenze è la regina italiana degli autovelox – scrive ancora il Codacons – con un incasso pari a 23,2 milioni di euro nel 202. Seguono Milano con 12,9 milioni di multe tramite autovelox, e Genova con 10,7 milioni. A Napoli le multe inflitte dagli autovelox hanno garantito proventi per appena 18.700 euro». Caso a parte è la città di Potenza dove gli incassi sono passati dagli 1,1 milioni di euro del 2021 ai 3,7 milioni del 2022: l’incremento è stato del del 224%. Possono esserci parecchi casi di multe ingiuste, aggiunge Codacons che ha lanciato un webinar per il 12 giugno con l’obiettivo di formare chi intende contestarle.

Leggi anche: