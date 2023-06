Un autobus Flixbus finisce in una scarpata sulla A16 Napoli-Canosa, morto un automobilista: 14 passeggeri feriti

Il pullman si è scontrato contro una delle auto coinvolta in un incidente mortale poco prima. Due passeggeri sono in gravi condizioni

Tragedia all’alba sulla A16 Napoli-Canosa dove un automobilista è morto e 14 persone sono rimaste ferite in un incidente stradale che ha coinvolto un pullman con 38 passeggeri finito in una scarpata e cinque auto. Secondo la prima ricostruzione della società Autostrade, alle 4 nel territorio del Comune di Vallesaccarda nel tratto compreso fra Canella e Grottaminarda è avvenuto un incidente fra tre auto in cui è morto un automobilista. Subito dopo l’autobus, che viaggiava in direzione Napoli, ha urtato uno dei veicoli ancora fermo sulla carreggiata. A quel punto il pullman si è ribaltato andando a finire nella scarpata a destra. Il tratto di autostrada è stato riaperto poco prima delle 7 su una corsia in deviazione nella carreggiata opposta. Il pullman è stato recuperato dai vigli del fuoco che hanno soccorso i passeggeri dell’autobus con la collaborazione della polizia stradale. L’autobus della ditta Flixbus era partito da Lecce ed era diretto a Roma Tiburtina. I 14 passeggeri rimasti feriti, di cui due gravi, sono stati portati negli ospedali di Ariano Irpino, Avellino e Benevento.

L’autista dell’autobus si è ritrovato difronte all’improvviso due auto ferme per il tamponamento avvenuto poco prima. Ha provato a sterzare sulla sinistra, andando però a scontrarsi con il guardrail pur di evitare l’impatto. Perciò il pullman è finito nella scarpata, che in quel tratto fortunatamente non era particolarmente profonda. Dietro seguivano altre tre auto che sono andate a scontrarsi contro le vetture ancora ferme sulla carreggiata. «Stavamo tutti dormendo credo – ha raccontato un passeggero dell’autobus – A svegliarci è stata la violenta frenata e poi il botto, quando ci siamo scontrati con le auto, prima di finire nella scarpata». Il giovane di Lecce era diretto a Roma, dove avrebbe poi proseguito per Firenze. Nell’incidente è rimasto contuso alla spalla, come altri passeggeri con lui.

