Il maltempo torna a flagellare l’Emilia-Romagna: allagata Forlì, bomba d’acqua nel Reggiano. Allerta arancione per lunedì – I video

Ci risiamo, purtroppo. A Forlì piove ancora forte, oggi domenica 4 giugno, e nel giro di poco tempo ci sono già diversi allagamenti, denunciati da alcuni cittadini sui social. La pioggia è caduta in modo copioso sui quartieri Cava, Romiti e San Benedetto, quelli più colpiti dall’alluvione di qualche settimana fa. Vigili del fuoco e protezione civile sono al lavoro per contenere i danni. Bomba d’acqua invece a Baiso, in località Ponte Secchia, nel reggiano, all’altezza dello svincolo per la Sp 19 (direzione Castelnovo Monti) e Cerredolo di Toano, dove la strada (come testimonia il video sopra) è diventata un fiume. Chiusa quindi la Sp 486 e si prospetta la chiusura anche della Sp 19. Sempre nel Comune di Baiso si sta provvedendo alla chiusura di via Casaletto di San Cassiano, dove è defluita finora l’acqua. Sempre nel reggiano si sono registrati piccoli smottamenti nel Comune di Villa Minozzo. Intanto domani sarà di nuovo l’allerta arancione in alcune zone dell’Emilia-Romagna, dalla mezzanotte di lunedì 5 giugno a quella di martedì 6 giugno. L’allerta, per criticità idraulica, riguarda la bassa collina, pianura e la costa romagnola, mentre per criticità idrogeologica l’alta collina romagnola. Rimane invece allerta gialla sul resto della regione. Purtroppo rimangono ancora condizioni di criticità nella pianura bolognese (specialmente nei territori di Medicina, Molinella e Budrio), ravennate e forlivese, per la difficoltà di smaltimento delle acque che gravano sul reticolo secondario e di bonifica.

(video diffuso da Emilia Romagna Meteo sugli allagamenti a Forlì, in copertina la bomba d’acqua nel reggiano, Casalgrande, Dispensa contadina / Fb)

