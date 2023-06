Dal fotomontaggio contro l’inviato Rai2 a Kiev ai falsi video sull’alluvione in Emilia Romagna – Le Fake News della settimana

Come ogni settimana torniamo con l’elenco dei fact-check degli ultimi sette giorni. Dall’ultimo appuntamento, ci siamo occupati delle ultime notizie non verificate circolate in relazione alle alluvioni dell’Emilia-Romagna. Oggetto di verifica, in questo caso, è stato un video che ritrae una frana, secondo alcuni avvenuta a Cesena, ma in realtà filmata in Giappone. Si sono diffuse molto anche due fake create a partire dai giornali e telegiornali. La prima riguarda un servizio di Rai2 da Kiev, che qualcuno ha contestando sostenendo che sia stato girato in Italia a 62km da Brescia, mentre la seconda è l’ennesima finta prima pagina de La Verità, questa volta a tema Bill Gates. Proseguono anche le fuorvianti immagini generate dall’AI. Questa volta il soggetto è Elon Musk in atteggiamenti intimi con un robot che sarebbe sua moglie. Si tratta però di un’invenzione. Come sempre, poi, non mancano le solite teorie sui vaccini, sul controllo del mondo da parte dei fantomatici poteri forti, strane creature, e presunti complotti del presidente russo Vladimir Putin e dell’Onu.

