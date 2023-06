La classifica dei migliori passaporti per viaggiare senza visto: Singapore in cima alla classifica, Italia quarta

I cittadini di Singapore sono quelli che possono visitare più paesi senza visto, ovvero 194. Il Giappone è al secondo posto con 193 e il terzo è condiviso tra quattro nazioni: Germania, Italia, Spagna e Corea del Sud. È quanto emerge dall’Henley Passport Index, la classifica basata sui dati dell’International Air Transport Association (IATA). Spicca come alcuni cittadini possono accedere a quasi 200 paesi senza dover ottenere il visto, mentre altri riescono a malapena a viaggiare in trenta territori del mondo. Essere nati in Afghanistan, ad esempio, permette di poter entrare senza visto in soli 27 Stati. Il Paese si posiziona, infatti, in fondo alla classifica. In Siria e Iraq in 30, Pakistan 32 e e Yemen e Somalia 35. Questi dati pesano molto sulla possibilità di migrazione delle persone. In più occasioni, infatti, l’Organizzazione internazionale per le migrazioni (IOM), ha definito questo problema come «lotteria delle nascite» perché alcuni gruppi di nazionalità «hanno molte più possibilità di accedere a visti e accordi di esenzione».

Henley Passport Index / Prima parte della classifica

Henley Passport Index / Ultima parte della classifica

Continua a leggere su Open

Leggi anche: