Gli ultras incappucciati portano a Spalletti il volante della sua Panda rubata, la gag al mister per l’addio al Napoli – Il video

Quale miglior modo di salutare Luciano Spalletti, l’allenatore che ha fatto vincere al Napoli il suo terzo scudetto, se non con un regalo pensato? È quello che hanno organizzato alcuni capi ultras della squadra partenopea, nelle ultime ore del tecnico tra le mura di Castel Volturno. Spalletti ha infatti ricevuto al Konami Training Center alcuni tifosi del Napoli che, a volto coperto, gli hanno consegnato un pacco avvolto nella carta azzurra. Tra le risate generali, il mister ha scartato il regalo: il fac simile di un volante di un’auto e un cd di Pino Daniele. A Spalletti fu infatti rubata una Fiat Panda nell’ottobre del 2021, e tra gli oggetti all’interno della vettura c’era anche un cd del cantante partenopeo. I tifosi hanno quindi srotolato uno striscione ironico, fingendo di essere i ladri pentiti: «16-10-2021…mariuol liberi». Dopo quel furto infatti, fuori dal Maradona fu srotolato un altro striscione, di tutt’altro tenore: «Spalletti la Panda te la restituiamo, bast ca te ne vaje». I capi ultra hanno poi composto anche un messaggio di saluti per Spalletti. «Questo è quel che rimane della Panda squagliata. Tutto fa brodo. La tua Panda ci siamo presi, con mille euro l’amm’ squagliat… Ti dicemmo pure vattenn, simm nuje di quello striscione. Mo’ stamme ccà, per ringraziare», legge uno di loro, «forse hai capito che questa città non è come ll’at, sincerità. Coi cd pezzotti di questa città, pure Pino Daniele riesci a capì. Terra mia, la macchina tua. Mischiamo tutto e parlammo d’ammore: pe’ ‘stu popolo, pe’ ‘sti culure. Stai dint’o’ core nuost, Lucià: Napoli campione, i mariuoli». Poi gli abbracci e il commiato finale.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: