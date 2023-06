Nicola Porro blindato da Mediaset, l’offerta per uno spazio quotidiano in prima serata al posto di Palombelli

Spazzate via le voci sul passaggio in Rai, per il conduttore di Quarta Repubblica si apre la prospettiva di un raddoppio per la prossima stagione

Nicola Porro prenderà il posto di Barbara Palombelli con un appuntamento quotidiano su Rete4. Secondo l’indiscrezione diffusa da Dagospia e rilanciata dall’agenzia Ansa, il conduttore di Quarta repubblica sarebbe ormai a un passo dal rinnovo del contratto in scadenza il 30 giugno con un raddoppio. Il giornalista nei giorni scorsi era stato al centro di voci insistenti che lo volevano vicino al ritorno in Rai, con l’ipotesi che potesse prendere il posto di Fabio Fazio la domenica sera su Rai3. Scenario smentito dallo stesso vicedirettore del Giornale, che in un tweet aveva ribadito di voler restare a Mediaset. Il giorno dopo l’intervista alla premier Giorgia Meloni nello studio di Quarta Repubblica, a Cologno Monzese ci sarebbe l’intenzione di blindare la sua posizione, garantendogli sia la conduzione di Quarta Repubblica per la prossima stagione, che quella di Stasera Italia, in onda in prima serata su Rete4, che potrebbe essere realizzato tra Milano e Roma. Resterebbe così libera Barbara Palombelli, che non sarebbe intenzionata a lasciare Mediaset, ma anzi resterebbe in azienda per condurre un nuovo programma in prima serata incentrato su temi medici.

Continua a leggere su Open

Leggi anche: