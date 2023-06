L’idea di Bandecchi per il decoro di Terni: «Chiederò ai benestanti una donazione al comune» – Il video

Le divise in comune, lo sfalcio dell’erba e le corone di fiori sono le priorità di decoro individuate dal patron della Ternana

Non è contento della “sua” Terni il neoeletto sindaco Stefano Bandecchi ripreso un tiktok di Radiotelegalileo nel suo primo giorno nella città umbra. Bandecchi è arrabbiato perché nella Festa della Repubblica solo un monumento ai caduti è stato adornato di corone di fiori, che l’unico primo cittadino eletto senza il supporto dei grandi portiti vorrebbe invece su ogni monumento: «Non scordiamoci dei borghi». «Ci sono delle vecchie abitudini che vanno estirpate», prosegue Bandecchi camminando per il centro della città.

«Come il fatto che in comune nessuno ha una divisa, che siamo proprio cascati nella sciatteria. Io sono nato molto povero – spiega a chi lo intervista – ma sono sempre stato molto dignitoso. Vedo che qualcuno è nato troppo ricco ma ha perso la dignità. Evidentemente come sindaco valgo poco perché appena sono entrato a Terni ho visto che c’è ancora tutta l’erba alta è tutto uno schifo». Se ci sono i fondi in comune, il patron della Ternana è intenzionato usarli, «altrimenti chiederò ai ternani benestanti di fare una donazione al comune», conclude.

