Si apre lo sportello e cade dell’auto in autostrada, paura sulla A14 per una 23enne: come si è salvata

Una ragazza di 23 anni è caduta sull’asfalto mentre l’auto su cui viaggiava percorreva l’autostrada A14 sulla corsia centrale in tra Loreto e Ancona Sud in direzione Bologna. La ragazza era seduta sul sedile posteriore del mezzo guidato dalla madre, quando all’improvviso si è aperto lo sportello ed è stata sbalzata sulla strada. La 23enne è ruzzolata per alcuni metri sull’asfalto, è rimasta ferita ma non sarebbe in gravi condizioni. Per lei però lo spavento è stato enorme, soprattutto nel momento in cui ha visto arrivare le auto che però sono riuscite a frenare in tempo, riuscendo a evitarla. La ragazza di Porto Recanati è stata soccorsa dalla Polizia Stradale, mentre le auto in coda con le quattro frecce hanno creato una sorta di barriera per evitare che altri mezzi potessero sopraggiungere mentre la 23enne era ancora stesa a terra. Trasportata poi in eliambulanza all’ospedale di Torrette di Ancona è stata sottoposta a ulteriori accertamenti. A parte lo shock per il pericolo scampato, è rimasta cosciente. Il traffico è rimasto bloccato per alcune decine di minuti, per riprendere una volta conclusi i soccorsi. La Stradale sta indagando per capire in quali condizioni sarebbe l’auto su cui viaggiava la 23enne con sua madre e sua sorella.

