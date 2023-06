Fiorentina-West Ham, follia in finale di Conference League: Biraghi sanguina alla testa dopo il lancio di oggetti dai tifosi avversari – Il video

Follia poco dopo la mezz’ora di gioco durante la finale di Conference League tra Fiorentina e West Ham, in corso a Praga. In uno stadio caldissimo, un gruppo di tifosi del club britannico ha preso di mira il capitano della Fiorentina Cristiano Biraghi, mentre questi si avvicinava alla bandierina per battere un calcio d’angolo. Colpito alla testa da un bicchiere di birra e da un accendino, il capitano dei Viola poco dopo perdeva copiosamente sangue. Inevitabile l’intervento dell’arbitro, che contenendo a fatica la rabbia dei giocatori della Fiorentina ha interrotto il gioco, anche per consentire i soccorsi a Biraghi. Il quale ha poi comunque potuto regolarmente proseguire il match, con una fasciatura al capo. All’intervallo, il risultato della partita restava fermo sullo 0-0, nonostante il dominio della Fiorentina.

