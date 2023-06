No! A Varsavia non hanno manifestato «contro le politiche del governo a favore dell’Ucraina»

Ha iniziato a circolare un video, sui social, che ritrae fiumi di persone per le strade. Sui tetti sventola una bandiera bianca e rossa, il che ci fa intuire di trovarci in Polonia. Ma cosa ha radunato una così impressionante massa di persone? Secondo alcuni utenti, l’avversione nei confronti del governo a causa delle sue politiche in favore dell’Ucraina. Ma questa tesi risulta scorretta.

Per chi ha fretta:

Alcuni utenti sostengono che si tratti di «una manifestazione contro le politiche del governo in favore dell’Ucraina».

Le immagini sono in realtà state registrate nel corso di una protesta contro il governo e a favore della democrazia, organizzata dal gruppo di opposizione Piattaforma Civica.

Analisi

«Ieri nella capitale della Polonia, Varsavia, si è svolta una manifestazione contro le politiche del governo in favore dell’Ucraina. Erano presenti quasi un milione di persone»: così si legge in uno dei post sopracitati. Le parole accompagnano un video dalla durata di 32 secondi. La condivisione risale al 5 giugno.

Sulla destra, in blu, possiamo notare il riferimento a @uranews, ossia il canale Telegram dell’agenzia di stampa russa URA.RU. Troviamo anche la condivisione del video, risalente al 4 giugno, assieme alla descrizione:

A Varsavia, mezzo milione di polacchi sono andati a una manifestazione antigovernativa. Si oppongono a “cara vita, frodi e bugie”, la processione è diventata una delle più grandi in Polonia dal 1989, scrive Le Monde. I manifestanti sono giunti nella capitale da tutto il Paese, rispondendo all’appello del leader dell’opposizione Donald Tusk. Manifestazioni contro il “governo nazionalista populista” si sono svolte in vista delle elezioni parlamentari previste per l’autunno.

Dunque, in verità, il canale russo non fa alcun riferimento alle «politiche in favore dell’Ucraina». Ma cerchiamo di capire meglio cos’è successo: il presunto evento contro Kiev avrebbe, secondo gli utenti, dovuto aver luogo il 4 giugno. Cercando quella data con le parole chiave «marcia», o «manifestazione», in lingua polacca, scopriamo che quel giorno effettivamente un evento del genere ha avuto luogo a Varsavia. Ma non c’entra niente l’Ucraina: centinaia di migliaia di persone hanno infatti deciso di scendere in piazza perché stufi del governo populista di destra, prima delle delicate elezioni del prossimo autunno. Come riporta il The Guardian:

Il partito Diritto e Giustizia (PiS) è salito al potere nel 2015, e da allora ha eroso le norme democratiche, attaccato la magistratura indipendente e lanciato campagne contro la comunità LGBTQ+ e i diritti riproduttivi. Donald Tusk, l’ex primo ministro che guida il gruppo di opposizione della Piattaforma civica, ha detto che la marcia di domenica è stata il più grande raduno politico da quando la Polonia ha riconquistato l’indipendenza dopo il periodo comunista. Non c’è stata alcuna conferma ufficiale delle dimensioni della manifestazione, sebbene anche il municipio di Varsavia abbia fornito una stima di 500.000 persone e le strade centrali fossero gremite di folle di manifestanti.

Digitando l’hashtag #Marsz4czerwca su Twitter, troviamo moltissimi contenuti relativi alla marcia del 4 giugno. E tra essi, anche fotografie che ritraggono chiaramente il luogo e il contesto del video citato: lo capiamo dalla palma che troneggia tra la folla, e anche dal tetto verde che si vede nell’angolo. In alcuni tweet, viene rilanciato anche il medesimo video.

Troviamo l’immagine condivisa anche da alcune testate polacche, come Prezlom.pl, che condivide la foto titolando: «Residenti del distretto di Chrzanów alla Marcia della Libertà a Varsavia». Altri frame della manifestazione, ad ulteriore conferma che il video provenga da quel contesto, sono visibili nelle altre testate locali, ad esempio qui e qui. Non solo: nel corso della manifestazione, in maniera antitetica rispetto alla narrazione filorussa, Donald Tusk ha anche espresso solidarietà ai «fratelli ucraini che stanno morendo».

Conclusioni

Il video dove appare un fiume di persone per le strade di Varsavia non ritrae una manifestazione contro le politiche del governo in sostegno dell’Ucraina: le immagini sono state registrate nel corso di una protesta contro il governo e a favore della democrazia, organizzata dal gruppo di opposizione Piattaforma Civica.

