Radio 3, la festa a Trani dal 9 all’11 giugno

L’evento quest’anno si svolge in Puglia. Buona parte del palinsesto sarà in diretta dalla piazza principale della città

Ospitata da città diverse nel corso del tempo, la festa di Rai Radio3 “In Onda” quest’anno si svolge a Trani, in Puglia, dal 9 all’11 giugno. Buona parte del palinsesto tradizionale dell’emittente radiofonica sarà trasmessa in diretta (Tutta la città ne parla, Zazà, Fahrenheit, Expat) alternata a concerti, recital ed eventi teatrali, proprio dal cuore di questa cittadina.

La piazza antistante il Duomo ospiterà un omaggio a Franco Battiato con la partecipazione dei Radiodervish e di Cristina Donà, suonerà la pianista Beatrice Rana e interverrà Ascanio Celestini. Trani sarà l’occasione per concludere e annunciare il vincitore o la vincitrice di ‘Voci in Barcaccia’, Concorso internazionale per giovani voci liriche di Rai Radio3. Poi, Maria Paiato interpreterà Wislawa Szymborska e, tra gli altri, interverranno lo scrittore Nicola Lagioia, Alessandro Vanoli e il poeta Milo De Angelis.

