La violenza brutale nel calcio femminile a Panama, insegue l’avversaria e le tira un pugno in faccia – Il video

Nella fase finale del campionato femminile panamense, durante la partita secca dei quarti di finale tra Sporting San Miguelito e Plaza Amador, una giocatrice ha colpito al volto e deliberatamente un’avversaria. Il gesto ha scatenato una rissa, durante la quale un’altra giocatrice del Plaza Amador ha assestato un pugno in faccia a un’altra avversaria, prima che le compagne riuscissero a separarle. Tutto è successo intorno al 60esimo. Lo Sporting, che gioca in casa, è in vantaggio di due gol, risultato che manterrà fino alla fine della partita conquistando l’accesso alle semifinali nella massima serie del calcio femminile di Panama. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo per le padroni di casa, un’atleta in maglia bianca sfiora un’avversaria in maglia blu del Plaza Amador tentando una rovesciata, senza riuscire a intercettare in maniera pulita il pallone. Una sua compagna, completamente libera, riceve la sfera ed effettua un retropassaggio. Nelle immagini, si vede la sua avversaria avventarsi su di lei senza nessuna possibilità di anticiparla. A palla ormai lontana piomba su di lei e le dà un pugno al volto. L’arbitro interrompe immediatamente il gioco e le due finiscono fuori dall’inquadratura, anche se sembra che lo scontro continui. Nel parapiglia che ne deriva, un’altra giocatrice in maglia bianca viene colpita con un pugno al volto. Le giocatrici riescono poi a separarsi, con la squadra di casa che si avvicina alla panchina per capire come comportarsi. Più tardi, come detto, lo Sporting uscirà vincitrice dal match: in semifinale affronterà l’Academia Mario Mendez in un altro scontro diretto.

