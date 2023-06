C’è un’offerta da un club saudita anche per Max Allegri: l’allenatore via dalla Juve?

Un’offerta dall’Arabia Saudita potrebbe portare via Massimiliano Allegri dalla panchina della Juventus. La Gazzetta dello Sport dice che l’allenatore ha in programma un summit a Montecarlo. Gli intermediari presenteranno al tecnico il proprietario di un club saudita. Che vorrebbe convincerlo a lasciare la Juventus prima della scadenza del contratto nel 2025. Il quotidiano spiega che i club indiziati sono due. Uno è l’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo che nei mesi scorsi ha esonerato Rudi Garcia. L’altro è l’Al-Hilal, che ha tentato senza successo di prendere Lionel Messi. Secondo il quotidiano sarebbero questi ultimi i più gettonati. Anche se di recente hanno ricevuto un rifiuto dall’ex c.t. del Brasile Tita. Attualmente Allegri alla Juventus guadagna 7 milioni di euro più bonus. La cifra offerta dall’Arabia sarebbe di 28 milioni. Visto che da qualche tempo deve fronteggiare l’ostilità dei suoi tifosi e le critiche in tv, Allegri potrebbe davvero decidere di cambiare aria.

