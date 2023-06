Rai, lite in diretta a Unomattina tra Tiberio Timperi e Gianni Ippoliti (che lascia lo studio) – Il video

Se il buongiorno si vede dal mattino, quel buongiorno non sembra regnare sovrano a Uno Mattina, trasmissione mattutina di punta di Rai 1. Stamane c’è stato un momento di tensione tra i conduttori TIberio Timperi e Gianni Ippoliti. Quest’ultimo stava conducendo la consueta rassegna stampa. Approfondisce la notizia della separazione tra Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli. Timperi sbuffa. Ippoliti, sorpreso, inizialmente scherza e chiede: «Ti faccio un bel massaggio e tu mi dici quale è il problema, altrimenti finisce qua». Timperi non sembra contraccambiare l’ironia. «Parliamo dopo», dice. Ippoliti, insiste. Il collega risponde: «Ma non ci penso nemmeno, per me può finire qui». La tensione è alle stelle. Ippoliti decide di interrompere la rassegna stampa. «E adesso che facciamo?», chiede il conduttore. Gianni replica: «Continuate a sbuffare». E abbandona lo studio, lasciando un evidente buco nella scaletta del programma. Le immagini della lite stanno diventando virali sui social. A rendere il tutto più surreale la musica che parte in studio, con la sigla di Stranger Things, per segnare il cosiddetto “cambio blocco” del programma.

