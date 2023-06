Villa Maria all’ereditiera del cioccolato: Berlusconi ha venduto il «nido d’amore» con Francesca Pascale alla figlia di Mr. Toblerone

Da nido d’amore di Silvio Berlusconi e Francesca Pascale a nuova residenza di Lavinia Eleonoire Jacobs, la nipote del re del cioccolato. Villa Maria, una delle residenze più note del leader di Forza Italia, è stata acquistata lo scorso 4 agosto dalla nipote di Klaus Jacobs, l’inventore del Toblerone scomparso nel 2008 e definito da Forbes «il più grande venditore di cioccolato e caffè in Europa». Lo rivela oggi Valeria Pacelli sul Fatto Quotidiano, che è risalita all’identità della nuova proprietaria dell’abitazione attraverso una visura catastale. Villa Maria, con i suoi 1.873 metri quadrati di casa e altri 40mila di giardino, si trova a Rogoredo di Casatenovo, nel cuore della Brianza. Era stata comprata nel 2017 per una cifra intorno ai 2,5 milioni di euro da Berlusconi, che l’ha in larga parte ristrutturata.

La scorsa estate, più precisamente il giorno successivo alle nozze tra Pascale e la cantante Paola Turci, l’ex premier ha deciso di disfarsi una volta per tutte dell’abitazione. «È una residenza meravigliosa ma un po’ isolata. Inoltre Marta Fascina (attuale compagna di Berlusconi, ndr) non ha mai voluto andarci a vivere», racconta oggi il Fatto Quotidiano citando fonti di Forza Italia. Lavinia Eleonoire Jacobs, nuova proprietaria di Villa Maria, è la presidente della Jacobs Foundation, attiva nel settore dell’istruzione per i bambini più svantaggiati. La cifra a cui è stata venduta l’ex residenza di Berlusconi rimane un segreto. Sembra però che l’ex premier – sempre secondo il Fatto – abbia l’intenzione di vendere anche Villa Certosa, la maxi-tenuta a Porto Rotondo, in Sardegna, da cui sono transitati leader politici e imprenditori di ogni Paese, compreso Vladimir Putin. Una cosa è certa: la residenza a cui Berlusconi è più legato resta Villa San Martino, la storica residenza di Arcore che l’ex premier non ha assolutamente intenzione di vendere.

