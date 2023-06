No! Elly Schlein non ha bevuto Tavernello in aula alla Camera

Circolano sui social una clip e un’immagine dove si vede la segretaria del Pd Elly Schlein bere quello che viene identificato come vino Tavernello in cartone, mentre si trova in aula alla Camera. Alcuni pensano che la segretaria dem volesse emulare le gesta dell’Eurodeputata Alesssandra Mussolini, che, per dimostrare (invano, dato che la scienza a riguardo è molto chiara) che il vino non è cancerogeno, si è «attaccata alla bottiglia» a margine di un incontro all’Eurocamera. Elly Schlein non stava bevendo vino e si tratta di un attacco infondato nei suoi confronti da parte di qualcuno dei suoi detrattori. Vediamo tutto nel dettaglio.

Per chi ha fretta:

Un video ritrae la segretaria del Pd Elly Schlein mentre beve, in aula, da un cartone simile a quello del Tavernello bianco.

In realtà, la segretaria dem sta bevendo da un cartone di acqua Smeraldina, tipicamente data ai passeggeri dei treni ad alta velocità di Trenitalia.

Analisi

Questo è quello che si legge nella descrizione di uno dei post su Facebook che ricondividono il video, che circola anche su TikTok per lo meno da marzo.

«Vi ricordate Salvini e il mojito? quante polemiche sinistre di invidia! Ma almeno lui educatamente beveva in un luogo adatto. Ora voglio qualche polemica su questa, prima rosso, poi bianco ma sempre Tavernello e nel luogo più sacro d’Italia, il Parlamento, mentre parlava il capo del governo…..questa certamente non è educazione svizzera, magari educazione sinistra!»

«Ora capisco»; «ecco perché straparla», si legge nei commenti mentre in sovraimpressione alle immagini ritorna il riferimento al Tavernello.

L’unica cosa certa, è che Schlein beve da un cartone bianco e verde di dimensione intermedia. Probabilmente mezzo litro di volume.

Effettivamente, la sfumatura di verde che si vede nel video è simile a quella del cartone del Tavernello bianco classico. Tuttavia, non serve indagare a lungo prima di rendersi conto che la grafica dei due contenitori è differente. Nello specifico, il brick del Tavernello, sulle facciate laterali è bianco con i contorni verdi. Di fronte, invece, è bianco nella metà superiore e verde in quella inferiore. Al centro, la scritta Tavernello, in maiuscolo in verticale, e un bicchiere di vino parzialmente coperto.

Caratteristiche diverse da quelle che appaiono nel video, dove il lato del cartone è verde – più brillante della sfumatura usata dal vino – mentre il fronte è interamente bianco, con delle scritte di colori freddi. Una nuova livrea del vino più venduto d’Italia? No, si tratta di un cartone di acqua minerale naturale della marca Smeraldina, che per diverso tempo ha fatto parte dei prodotti forniti ai passeggeri delle Frecce di Trenitalia.

La corrispondenza è evidente, compresa quella della linguetta di cartone che si ripiega su un lato. Di una sfumatura di verde-turchese diversa da quella usata sul fianco.

Conclusioni:

Un video ritrae la segtetaria del Pd Elly Schlein mentre beve, in aula, da un cartone simile a quello del Tavernello bianco. In realtà, la segretaria dem sta bevendo da un cartone di acqua Smeraldina, tipicamente data ai passeggeri dei treni ad alta velocità di Trenitalia.

