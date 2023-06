Funerali Berlusconi, cori e striscioni in Piazza Duomo: «C’è solo un presidente» – Il video

Piazza Duomo a Milano inizia a riempirsi per dare l’ultimo saluto a Silvio Berlusconi. Tanti i curiosi, tra sostenitori dell’ex premier e di Forza Italia e tifosi del Milan che dalle prime ore di questa mattina – mercoledì 14 giugno – si sono riuniti davanti alla Cattedrale, in attesa del funerale in programma alle ore 15. «Vengo dalla Sicilia, questa mattina ho preso un aereo molto presto per essere in prima fila», racconta a Open un affezionato del Cav. «Un presidente come lui non so se ci sarà, oggi sono cambiate molte cose», dice invece un tifoso rossonero. Molti i cori e gli striscioni in onore del Cav. «Un presidente! C’è solo un presidente», intonano gli ultras, ma anche «Silvio! Silvio!». Tre ragazzi hanno, inoltre, esposto uno striscione con scritto «L’Italia è il Paese che amo», citazione dal discorso della discesa in campo di Berlusconi del 1994. La piazza, recintata dalle prime ore di questa mattina, è stata divisa in due: ai lati sono stati posizionati due maxi schermi per permettere ai cittadini di seguire le esequie. Altri due più piccoli, sempre ai lati della piazza, sono stati invece posizionati su due furgoncini. Intanto, le porte della cattedrale rimarranno chiuse fino alle 13:30, quando inizieranno a entrare i partecipanti al funerale.

Il tuo browser non supporta il tag iframe



Tre ragazzi hanno esposto uno striscione in piazza Duomo

Quindici corone di fiori sul sagrato del Duomo

Davanti al sagrato del Duomo sono state inoltre posizionate una quindicina di corone di fiori. Oltre a quella della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, sono state deposte anche quelle del gruppo Senato Forza Italia, una di Fratelli d’Italia e una del Partito socialista italiano composta da garofani rossi. Ci sono anche i fiori della senatrice azzurra Licia Ronzulli, del Comune di Roma, della Regione Abruzzo, dell’ambasciata di Israele e del consolato generale del Kuwait.

15 corone di fiori sul sagrato della Cattedrale

Corona di fiori dell’A.S. Roma

Corona di fiori Regione Liguria

Continua a leggere su Open

Leggi anche: