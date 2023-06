Roma, incidente tra un’auto e un Suv a Casal Palocco: morto un bambino di 5 anni, gravi la madre e la sorellina

A Casal Palocco, quartiere a sud ovest di Roma, due auto sono rimaste coinvolte in un incidente mortale, in cui a perdere la vita è stato un bambino di 5 anni. Trasportato d’urgenza all’ospedale Grassi, il piccolo è morto poco dopo l’arrivo nella struttura. Anche la madre e la sorellina sono rimaste ferite nell’impatto e sono ricoverata in codice rosso. Secondo le prime informazioni, l’incidente sarebbe avvenuto intorno alle 15.45 quando un’utilitaria e un Suv Lamborghini hanno avuto un frontale tra via Archelao di Mileto e via di Macchia Saponara. Il tratto di strada è stato poi chiuso al traffico. Alla guida della macchina di grossa cilindrata c’era un 20enne con altri quattro giovani, tutti illesi. Mentre nell’utilitaria c’erano una madre di 35 anni e due bambini. La più piccola, di 3 anni, è ricoverata in gravi condizioni al Sant’Eugenio, mentre il fratellino dopo l’impatto è andato in arresto cardiocircolatorio. I soccorritori del 118 giunti sul posto hanno provato a rianimarlo, poi il bambino è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Giovan Battista Grassi di Ostia ma per lui non c’era più nulla da fare.

