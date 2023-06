Grottaferrata, tir contromano su via Anagnina travolge le auto: 6 feriti

Due persone sono gravi ma non dovrebbero essere in pericolo di vita: forse un guasto ai freni all’origine dell’incidente

Potrebbe aver perso il controllo del mezzo per un problema ai freni l’autista di un tir che questa mattina, 14 giugno, ha imboccato un tratto di strada contromano su via Anagnina, all’altezza di Grottaferrata, a sud-est di Roma. Il tir ha travolto almeno altre sei auto, ferendo sei persone di cui due gravemente. I feriti, estratti dalle lamiere dai soccorritori dei vigili del fuoco e del 118 arrivati sul posto, dovrebbero essere tutti coscienti e fuori pericolo di vita. Sul posto sono anche arrivati i Carabinieri della Compagnia di Frascati e della Stazione di Grottaferrata per i rilievi: una prima ipotesi è che il camion possa aver avuto un guasto all’impianto frenata.

Foto di repertorio: Vigili del Fuoco

