Dall’arcinemico De Benedetti al misterioso “Massimo”: i nuovi necrologi per Silvio Berlusconi

Ieri quelli della prima moglie Carla Elvira Dell’Oglio, di Cesare Previti e di Urbano Cairo. Insieme a Zangrillo, Ronzulli e a un ex nemico come Vittorio Dotti. Oggi il Corriere della Sera pubblica altri necrologi di Silvio Berlusconi. Anche se ieri il quotidiano aveva fatto sapere che a causa delle troppe richieste ci sarebbero stati ritardi nelle pubblicazioni. E la lista di oggi comprende Carlo De Benedetti, che dalla sua Lugano saluta per l’ultima volta Sua Emittenza, con il quale si era scontrato in più occasioni negli Anni Ottanta prima della discesa in politica. L’ex editore di Repubblica è asciutto è commosso nel porgere «sentite condoglianze alla famiglia». A salutare l’ex premier c’è anche Fabio Capello, allenatore erede di Arrigo Sacchi nel suo Milan: «Sono davvero rari e speciali gli uomini in grado di cambiare la vita a chi ha la fortuna di incrociarne il cammino. Grazie presidente». Nell’elenco fa capolino anche Lino Banfi: «Ricorderò con orgoglio la nostra cinquantennale amicizia». E l’armatore Grimaldi, che ricorda la “Nave azzurra della libertà” per una campagna elettorale. Infine, c’è un misterioso “Massimo” che scrive un necrologio piuttosto criptico: «Ci siamo detti tutto. Grazie. Tuo Massimo», sono le poche parole.

