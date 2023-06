Sorpresa alla première di “Indiana Jones e il Quadrante del Destino”: sul palco si esibisce il maestro John Williams con l’orchestra – Il video

Première con sorpresa. Durante la presentazione a Los Angeles di Indiana Jones e il Quadrante del Destino, dopo che le luci della sala si son spente, il pubblico presente non attendeva altro che si accendesse lo schermo per godersi quello che con tutte le probabilità sarà l’ultimo capitolo della saga di Indiana Jones. Ma la sorpresa è presto servita. All’improvviso le luci del palco si sono accese e sul palco è appartsa un’intera orchestra. Assieme agli orchestrali è salito anche il compositore vincitore 5 volte del premio Oscar John Williams, che ha offerto al pubblico un concerto speciale, eseguendo la storica colonna sonora della saga, e alcuni estratti della nuova colonna sonora di Indiana Jones 5, tra cui The Helena Theme, dedicata all’altra eroina della saga. John Williams, parlando al pubblico del Dolby Theatre di LA, ha dato un assaggio di quella che è la colonna sonora realizzata: «Abbiamo una tradizione con Indiana Jones secondo cui Indy ha la sua musica in tutte le diverse mosse che ha, le scene d’azione e la commedia, le molte pose, la musica è sempre lì. L’altra parte della tradizione è che di solito abbiamo un tema per l’eroina o la protagonista. In questo film c’è Phoebe Waller Bridge. Ci saranno dei bei duetti tra Harrison e Phoebe mentre faranno i loro meravigliosi dialoghi, con azione e commedia che si mescoleranno in modo meraviglioso. Phoebe sarà rappresentata musicalmente da un pezzo lirico, che ricorda gli anni ’40 e ’50 e la vecchia Hollywood».

