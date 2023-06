WhatsApp, Facebook e Instagram: problemi e disservizi per i social Meta

Picco di segnalazioni poco prima delle 21: dall’app di messaggistica istantanea non si riescono a inviare file e vocali

Poco prima delle 21 di venerdì 16 giugno i social network del gruppo Meta stanno registrando problemi e disservizi, come segnalato dal sito DownDetector.it. Sia Instagram sia Facebook sono raggiungibili da smartphone, con qualche problema di visualizzazione dei post nella casella di messaggi diretti. Mentre da desktop il sito di Facebook non è stato raggiungibile fino alle 21.20 circa. Su WhatsApp i messaggi possono essere inviati, i disservizi riguardano audio, vocali e file multimediali (foto, video) che non possono essere condivisi.

