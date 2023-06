F1, qualifiche folli al GP Canada: fuori dalla Q3 Leclerc e Perez

La pioggia non perdona. Fuori in Q2 Charles Leclerc e Sergio Perez. Il monegasco della Ferrari, dopo buone prestazioni nelle prove libere, domani partirà 11/o nel gran premio del Canada di Formula 1. Al suo fianco, 12/o, ci sarà la Red Bull di Sergio Perez. La RedBull di Max Verstappen ha invece conquistato la pole position. Dietro al campione del mondo partirà Nico Hulkenberg (Haas), terzo tempo per la Aston Martin di Fernando Alonso poo Lewis Hamilton (Mercedes). Ottavo tempo per la Ferrari di Carlos Sainz mentre Charles Leclerc partirà 11/o. Per Verstappen è la 25/a pole in carriera.

