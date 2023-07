Formula 1, la nuova stagione sale a 24 Gran premi. Torna la Cina, Imola a maggio e Monza a settembre: ecco il calendario 2024

È uscito il calendario della prossima stagione della Formula 1: 24 i Gran premi previsti, torna la gara in Cina che non si svolgeva dal 2019, due corse in Italia e due di sabato, per rispettare il Ramadan. Gli organizzatori hanno voluto ottimizzare gli spostamenti, raggruppando i Gran premi per aree geografiche: saranno ravvicinate le gare in Australia, Giappone e Cina. La stagione inizierà il 2 marzo in Bahrain e proseguirà in Arabia Saudita, dove le gare si svolgeranno di sabato per il Ramadan. Attesa per le due tappe italiane, a Imola a maggio e a Monza a inizio settembre. Ultimo Gran premio l’8 dicembre ad Abu Dhabi.

Le gare

2 marzo: Sakhir, Bahrain

9 marzo: Jeddah, Arabia Saudita

24 marzo: Melbourne, Australia

7 aprile: Suzuka, Giappone

21 aprile: Shanghai, Cina

5 maggio: Miami, Miami (Usa)

19 maggio: Imola, Emilia-Romagna (Italia)

26 maggio: Monaco, Monaco

9 giugno: Montreal, Canada

23 giugno: Barcellona, Spagna

30 giugno: Spielberg, Austria

7 luglio: Silverstone, Regno Unito

21 luglio: Budapest, Ungheria

28 luglio: Spa, Belgio

25 agosto: Zandvoort, Paesi Bassi

1 settembre: Monza, Lombardia (Italia)

15 settembre: Baku, Azerbaijan

22 settembre: Singapore, Singapore

20 ottobre: Austin, Texas (Usa)

27 ottobre: Città del Messico, Messico

3 novembre: San Paolo, Brasile

23 novembre: Las Vegas, Nevada (Usa)

1 dicembre: Lusail, Qatar

8 dicembre: Yas Marina, Abu Dhabi

Leggi anche: