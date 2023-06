Lo scatto di Conte alla Marcell Jacobs al corteo M5s, la lite con i fotografi tra le urla dei militanti: «Dategli acqua, poveraccio» – Il video

All’ex premier Giuseppe Conte sono letteralmente saltati in nervi a un certo punto del corteo contro la precarietà organizzato dal M5s a Roma. In particolare quando il leader grillino si è accorto di essere rimasto indietro, anche per colpa dei tanti fotografi intorno a lui, e ha deciso di mettersi a correre con uno scatto alla Marcell Jacobs che dopo alcuni metri lo ha visibilmente provato: «Dategli un po’ d’acqua, poveraccio» dice una militante. Con il volto già paonazzo, Conte ha cercato di allontanare i giornalisti e quando si è fermato ha cominciato ad alzare la voce, nel tentativo di ricomporre l’ordine, almeno quello voluto da lui: in testa al corteo voleva esserci lui e per gli altri c’era posto solo affiancando l’ex premier, mentre reggevano uno striscione. I fotografi e videomaker però non potevano farsi scappare quella scena, si sono così ulteriormente accaniti addosso a Conte, che a quel punto ha perso la pazienza: «Ragazzi voi fate mille foto, ma non vi mettete affianco a me in faccia…». Come si vede nell’estratto della diretta di Local team, la tensione resta alta: «E dategli da bere, cazzo!» Urla un’altra militante, mentre interviene il servizio d’ordine e qualcuno tra i fotografi prende in giro Conte: «Presidente, meglio di Olio Cuore – citando un vecchio spot – noi siamo morti».

