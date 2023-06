Modena arrestato il 17enne sospettato di aver ucciso Moahmmad Arham al parco Novi Sad

Su di lui pendono le accuse per omicidio e tentato omicidio in concorso oltre al porto abusivo di oggetti atti ad offendere

I carabinieri del Nucleo investigativo e del Reparto operativo di Modena hanno arrestato, ieri in tarda serata, un minorenne pakistano di 17 anni, ricercato e fortemente sospettato di essere coinvolto nell’omicidio del 16enne Moahmmad Arham, avvenuto nel parco Novi Sad lo scorso 31 marzo, nel mezzo di una maxi rissa finita a coltellate. A coordinare le indagini sono state le Procure di Modena e Bologna per i minorenni. Il giovane è stato individuato e catturato presso la stazione ferroviaria di della città emiliana. Per lui un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale per i Minorenni di Bologna, su richiesta della Procura di Modena.

Le ricerche e la latitanza

Secondo quanto dichiarato dalle Procure, il minorenne è fortemente sospettato di essere coinvolto in un caso di omicidio e tentato omicidio in concorso con due connazionali maggiorenni ancora latitanti. A ciò si aggiunge il porto abusivo di oggetti atti ad offendere. Oltre all’uccisione di Arham, due suoi connazionali avevano subito gravi ferite multiple da coltello. Subito dopo la commissione dei crimini, il minorenne arrestato e gli altri due sospettati sono fuggiti da Modena, e da allora se ne erano perse le tracce. Da giorni i Carabinieri e il Servizio per la Cooperazione Internazionale di polizia avevano avviato ricerche approfondite che si sono concluse con il fermo del giovane da parte dei dai militari intorno alle 22:30 di ieri.

