Carlo Ancelotti a un passo dalla panchina del Brasile, l’annuncio a fine giugno: i media brasiliani sono sicuri

L’allenatore italiano potrebbe iniziare il nuovo incarico a partire dal prossimo gennaio o al massimo a giugno 2024 in tempo per la Copa America

La nuova sfida per Carlo Ancelotti sarà sulla panchina del Brasile. Ne sono ormai certi i media brasiliani, a cominciare da Globo Esporte secondo cui l’annuncio dovrebbe arrivare entro la fine di giugno. Secondo la Gazzetta dello Sport, la Federcalcio brasiliana sarebbe ormai pronta a rivelare l’accordo con l’allenatore italiano, che ha ancora un anno di contratto con il Real Madrid. Il presidente della Cbf, Ednaldo Rodriguez da giorni darebbe ormai per scontata l’intesa che porterà Ancelotti sulla panchina verdeoro a partire da gennaio o al massimo a giugno 2024, quando quindi sarà scaduto il contratto con i Blancos. Altro segnale che ha infiammato i media brasiliani è arrivato ieri dal ct ad interim del Brasile, Ramon Menezes, che in conferenza stampa ha già fatto i complimenti ad Ancelotti definito «un grande allenatore dalla carriera meravigliosa». Il tecnico italiano è chiamato all’impresa per il Mondiale 2026 organizzato da Usa, Canada e Messico. La prima tappa per il suo Brasile sarà la Copa America nell’estate 2024 negli Usa.

