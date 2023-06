Dalle bufale su Berlusconi alle teorie e la disinformazione sul “Green Pass Universale” – Le fake news della settimana

Come ogni settimana torniamo con l’elenco dei fact-check degli ultimi sette giorni. A seguito della morte di Silvio Berlusconi, ex Presidente del Consiglio e leader di Forza Italia, sono circolate diversi contenuti falsi nei suoi confronti e riguardo il suo funerale. A questo si aggiunge un presunto lutto parlamentare di 7 giorni che avrebbe fermato i lavori presso la Camera e il Senato, di fatto smentito dalle comunicazioni istituzionali e dalle sedute in aula e nelle commissioni fin dal giorno successivo ai funerali dell’ex Premier. Anche Elly Schlein, segretaria del PD, è stata vittima di una falsa notizia che la vede bere del vino durante una seduta della Camera dei Deputati. Non sono mancate le teorie del complotto sulle fantomatiche scie chimiche, così come false affermazioni riguardo il cibo a base di insetti e la disinformazione sul cosiddetto “Green pass universale”.

