Stop alla pubblicità sul canale dei TheBorderline, la mossa di Youtube: «Il loro comportamento dannoso per la community»

I guadagni per i TheBorderline dal canale YouTube sono stati interrotti dopo la decisione della piattaforma di video di Google di rimuovere tutti gli annunci che ancora comparivano dopo l’incidente a Casal Palocco in cui è morto il piccolo Manuel Proietti di 5 anni. «Siamo profondamente addolorati per la tragedia – ha detto un portavoce di YouTube – Abbiamo rimosso gli annunci dal canale The Borderline in conformità con le nostre norme sulla responsabilità dei creatori a seguito dei comportamenti dannosi per la community di YouTube». Secondo il portavoce della piattaforma, «ogni creator di YouTube dovrebbe rimanere responsabile sia all’interno che all’esterno della piattaforma. Di conseguenza – ha aggiunto – questo canale non può più guadagnare dalla pubblicità».

Dopo cinque giorni dall’incidente per cui è indagato per omicidio stradale Matteo Di Pietro, che era alla guida del Suv Lamborghini noleggiato per l’ultima challenge dei TheBorderline, il gruppo aveva annunciato di voler sospendere le pubblicazioni. Sul loro canale però i video erano ancora tutti lì, compresi gli annunci pubblicitari che continuavano a portare incassi per i creator travolti da una nuova e inevitabile popolarità, dopo l’incidente.

