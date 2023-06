Maxi rissa tra 60 persone a Milano, lo scontro con i coltelli vicino a Porta Romana: almeno 5 feriti

La rissa in via Faa di Bruno sarebbe scaturita da una lite per futili motivi. Sul posto i carabinieri sono ancora al lavoro per riportare la calma

Maxi rissa non lontano da Porta Romana, a Milano. Sono circa 60 le persone rimaste coinvolte nella Circa 60 persone sono rimaste coinvolte in una rissa in via Faa di Bruno a Milano, esplosa nel tardo pomeriggio di oggi, 19 giugno. I carabinieri sono ancora all’opera per riportare la calma. Secondo le prime notizie lo scontro sarebbe esploso a causa di un litigio violento per futili motivi che è andato via via allargandosi coinvolgendo sempre più persone, inclusi residenti della zona e diverse persone originarie dell’Est Europa. Al momento, sono stati segnalati almeno cinque feriti, tra cui diversi colpiti con armi da taglio. Sul posto, oltre ai carabinieri sono intervenute anche le unità di soccorso medico-sanitario che hanno prestato soccorso a quanti rimasti feriti.

In aggiornamento

