Sondaggi Swg-La7, a una settimana dalla morte di Berlusconi nessun effetto-traino per Forza Italia. A crescere (poco) solo alleati e avversari

Nessun effetto rimbalzo per Forza Italia dopo la scomparsa di Silvio Berlusconi. A negare il possibile traino per il partito dopo la commozione per la morte del suo fondatore sono i numeri del sondaggio settimanale realizzato da Swg per La7. Che fotografano scarsi movimenti nelle intenzioni di voto degli italiani. A rosicchiare qualche decimale rispetto alla settimana passata sono semmai gli alleati di Fi, Fratelli d’Italia e Lega (+0,2 e + 0,3% rispettivamente), così come gli avversari storici del Partito democratico (+0,3%). Il partito della premier Giorgia Meloni sale così a un passo da quota 29%, tenendo ad ampia distanza il partito di Elly Schlein, al 20,5%. Fi registra una lievissima flessione (-0,1%), così come Azione, Italia Viva e l’Alleanza Verdi e Sinistra. In calo appare anche il M5S di Giuseppe Conte, che si attesta ora a un tondo 16% nelle preferenze “virtuali” degli elettori.

