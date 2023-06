Incidente per l’auto della scorta di Giuseppe Conte. Quattro chilometri di coda sulla A1

Il presidente M5S si è sincerato subito sulle condizioni di una donna in forte stato di choc

Un incidente, per fortuna senza gravi conseguenze, ha coinvolto stamane l’auto che faceva da scorta al presidente del Movimento Cinque Stelle, Giuseppe Conte. La vettura è stata coinvolta in un tamponamento a catena sulla A1 direzione Frosinone, fra i caselli della città laziale e Ceprano. Tre vetture, tra cui quella sulla quale c’era il capo politico dei 5 stelle – riporta Il Messaggero – si sono tamponate dopo che la prima aveva urtato un mezzo pesante. L’ex presidente del Consiglio, dopo l’impatto, è sceso dalla sua auto e si sarebbe rassicurato sulle condizioni di una donna in forte stato d’agitazione, la cui auto si era ribaltata. Dopo essersi accertato che nessuna delle persone coinvolte aveva riportato ferite, Conte è ripartito verso Napoli.

(foto copertina di Angela Nicoletti per Frosinonetoday)

