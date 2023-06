Rovigo, gli studenti che avevano sparato a una prof sono stati promossi: «Ottimo rendimento scolastico»

Gli studenti coinvolti in un caso di bullismo nella scuola Viola Marchesini di Rovigo sono stati promossi. L’episodio del ferimento di Maria Cristina Finatti risale all’ottobre scorso. I due hanno nove in condotta e la media dell’otto, secondo quanto scrive il Corriere della Sera. La docente invece vuole inviare una lettera al ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara per protestare. L’avvocato di uno dei due ragazzi Nicola Bergamin ha detto al quotidiano che l’alunno ha un ottimo rendimento scolastico. E che il fatto non avrebbe dovuto influenzare il consiglio di classe. L’episodio di bullismo ha coinvolto in tutto cinque ragazzi. La docente ha querelato i responsabili. Ha anche scritto una lettera alla commissione scuola del parlamento e invocato una punizione più dura per gli studenti.

Le reazioni

L’agenzia di stampa Ansa fa sapere che i legali dell’insegnante Tosca Sambinello e Nicola Rubiero sono in attesa di vedere gli atti relativi al percorso scolastico per poi scrivere al Ministero dell’Istruzione. «Quando avremo la conferma formale della promozione, come del fatto che, a quanto ci risulta, le sospensioni non sono mai state applicate saremmo pronti ad aggiornare subito della situazione il ministro Valditara». Da parte sua il provveditore scolastico di Padova-Rovigo, Roberto Natale, dice: «Non so in maniera effettiva se i ragazzi siano stati bocciati o meno. Ma sono sicuro che, nel caso, la scelta sia dovuta al loro rendimento. Infatti i provvedimenti presi nei loro confronti per il fatto che li ha coinvolti non hanno mai previsto, da parte della scuola, bocciature o sospensioni basate sul voto in comportamento».

