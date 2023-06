I Simpson e la premonizione del disastro del Titan – Il video

Sul Titan, piccolo sommergibile della OceanGate disperso da domenica mattina nell’Oceano Atlantico, l’ossigeno è probabilmente finito. I Simpson hanno raccontato una vicenda simile. In rete qualcuno ricorda un episodio risalente alla 17esima stagione del cartone animato della Fox, andata in onda nel 2006 (nel 2007 in Italia). Intitolata “Homer e la paranoia della paternità” vede Homer mettersi in gioco alla ricerca del suo reale padre, dopo aver scoperto un vecchia lettera secondo cui poteva non esser il vero figlio di Abe. Con un po’ di ricerche Homer risale al ricco Mason Fairbanks. Fa un test del Dna, che sembra confermare l’ipotesi di paternità. Homer è entusiasta, inizia a frequentare Mason e decide con quest’ultimo di cercare un tesoro spagnolo in fondo all’oceano. A centinai di metri sott’acqua inizia il dramma: il papà dei Simpson si incaglia con il sommergibile, sviene e inizia ad avere dei flashback del suo passato con Abe. A causa della mancanza di ossigeno rimane in coma per tre giorni. Durante la degenza Abe rivela al figlio che suo padre era proprio lui e che, siccome lui aveva visto Homer così felice con Mason, aveva scambiato i campioni del test del DNA. Homer capisce l’amore del vero padre e decide di rimanere con lui. Un lieto fine, rispetto a quello che ancora non arriva dal sommergibile che voleva portare ricchi milionari davanti al relitto del Titanic. L’episodio sta circolando sui vari social, specialmente su TikTok.

Mike Reiss, scrittore e produttore di “The Simpsons”, ha detto alla CNN che sapeva che sarebbe potuto morire quando ha visitato il relitto del Titanic con OceanGate l’anno scorso. «Non era una vacanza. Non era turismo. Era esplorazione. Sapevano che poteva finire così».

.@MikeReissWriter, a former passenger on an OceanGate Voyage, describes his experience as the Coast Guard continues to search for the missing submersible pic.twitter.com/Ilv29w4IUv — The Lead CNN (@TheLeadCNN) June 20, 2023

