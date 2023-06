Tempo scaduto, a bordo del sommergibile Titan è finito l’ossigeno: ricerche ancora senza esito

Quattro giorni di autonomia. Novantasei ore. Scadute ormai. A bordo del piccolo sommergibile della OceanGate disperso da domenica mattina nell’Oceano Atlantico l’ossigeno è finito. Le riserve teoriche d’aria sono terminate e la speranza di trovare ancora in vita i cinque ospiti a bordo – il ceo dell’azienda e pilota del Titan Stockton Rush e i quattro passeggeri – sono praticamente nulle. Secondo gli esperti, le stime si riferiscono però a una «quantità nominale di consumo», influenzata da tantissimi fattori. Se i passeggeri hanno preso alcune accortezze – rimanere calmi, non mangiare – forse per loro c’è ancora tempo, qualche ora di speranza in più. Le ricerche sono andate avanti senza sosta fin dalle prime ore dell’allarme lanciato dall’azienda. Il piccolo sommergibile si è inabissato alle 8 circa – ora locale, le 13 in Italia – di domenica 18 giugno, per iniziare la sua discesa verso il relitto del Titanic. Due ore più tardi nessuna comunicazione, nessun segno del suo passaggio o della sua emersione.

Le ricerche

La marina canadese e quella statunitense hanno setacciato il mare, prima in superficie e poi in profondità, con tutti i mezzi a disposizione, coprendo un’area che si è progressivamente allargata fino a raggiungere i 20mila chilometri quadrati. Senza alcun esito. Neanche dopo la flebile speranza data dai rumori avvertiti nel sito di ricerca. Le ridotte dimensioni del mezzo, grande come un minivan, rendono difficilissima la sua individuazione anche se fosse in superficie. Ma non solo: anche in quel caso, i passeggeri a bordo non potrebbero uscire perché è sigillato con bulloni dall’esterno, impedendo agli occupanti di fuggire senza assistenza anche in caso di emersione. Secondo gli esperti, una volta individuato agli operatori servirebbero diverse ore per recuperarlo e far uscire i cinque ospiti a bordo. In queste ore il Rov, un robot a controllo remoto, della nave canadese Horizon Arctic ha raggiunto il fondale marino e ha iniziato a setacciare l’area circostante. Nel frattempo anche il Rov Victor 6000 della nave francese Atlante è in fase di preparazione per l’immersione in acqua.

