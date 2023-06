Implosione catastrofica e rottura del guscio: come sono morti i passeggeri del sommergibile Titan

Un’«implosione catastrofica» ha ucciso tutti i passeggeri del sommergibile Titan. Stockton Rush, Shahzada Dawood e suo figlio Suleman, Hamish Harding e Paul-Henri Nargeolet sono morti a causa della «perdita della camera di pressione» del sottomarino. Probabilmente a causa di un guasto. E il decesso risale a questo punto a quattro giorni fa. Ovvero quando la Marina degli Stati Uniti ha registrato «un’anomalia coerente con un’implosione o un’esplosione» nelle vicinanze del sommergibile quando le comunicazioni sono state interrotte. Con un sistema di rilevamento acustico top secret che era stato progettato per individuare imbarcazioni nemiche. La conferma di OceanGate dopo la scadenza dell’ultimatum sulle ore di ossigeno ha fatto terminare le speranze. Ma come si è verificata l’implosione?

I detriti

Era stato Dale Mole, ex medico della Marina, a formulare l’ipotesi dell’implosione del sottomarino. La Guardia costiera statunitense, a capo della squadra di ricerca internazionale, aveva poi annunciato a mezzogiorno su Twitter che un «campo di detriti» era stato localizzato da un robot sottomarino telecomandato nella «zona di ricerca vicino al Titanic», la nave da crociera affondata 111 anni fa. fa al largo delle coste degli Stati Uniti e del Canada. Quelli, molto probabilmente, sono i resti del sottomarino dopo l’implosione. Poi è arrivato l’annuncio. «La Marina degli Stati Uniti ha condotto un’analisi dei dati acustici e ha rilevato un’anomalia coerente con un’implosione o un’esplosione nelle vicinanze generali di dove stava operando il sommergibile Titan quando le comunicazioni sono state interrotte», ha dichiarato un alto dirigente della Marina degli Stati Uniti al Wall Street Journal in una nota.

La camera di pressione e l’implosione

«Anche se non definitiva, questa informazione è stata immediatamente condivisa con il comandante preposto all’incidente per assistere la missione di ricerca e il salvataggio in corso», ha aggiunto. La Marina ha chiesto che il sistema specifico utilizzato non sia nominato, citando ragioni di sicurezza nazionale. Il professore di robotica marina australiano Stefan Williams ha spiegato che l’implosione forse è stata causata dalla rottura del guscio esterno del sommergibile. Si tratta di un’eventualità che somiglia a quella dell’esplosione di una bomba, secondo il docente dell’università di Sydney. «Sebbene lo scafo composito del Titan sia costruito per resistere a intense pressioni in acque profonde, qualsiasi difetto nella sua forma o costruzione potrebbe comprometterne l’integrità. E in questo caso il rischio di implosione sarebbe elevato», ha poi aggiunto.

La sicurezza

Il sommergibile Titan, lungo circa 6,5 metri, si era immerso domenica 18 giugno e avrebbe dovuto riemergere sette ore dopo. Ma il contatto è stato perso meno di due ore dopo la sua partenza. La macchina aveva un’autonomia teorica di 96 ore di ossigeno. Gli aerei canadesi P-3 avevano rilevato rumori sott’acqua, ma la loro origine non aveva a priori alcun legame con il sommergibile. Nel corso della ricerca di questa settimana sono emerse informazioni che accusano OceanGate di una possibile negligenza tecnica del dispositivo per il turismo subacqueo. Nel 2018 l’ex direttore delle operazioni marittime di OceanGate David Lochriddge ha portato in giudizio la società. E l’ha accusata di averlo licenziato perché aveva segnalato problemi di sicurezza del mezzo.

I problemi catastrofici

OceanGate ha risposto accusandolo di aver divulgato informazioni riservate. Le due parti hanno trovato un accordo nel novembre 2018. Il New York Times ha scritto che qualche mese prima della causa un gruppo di aziende dell’industria dei sommergibili aveva avvertito OceanGate sull’approccio «sperimentale» allo sviluppo del Titan. Preconizzando problemi «catastrofici» in arrivo. Dopo la polemica sul controller da pochi dollari, Doug Virnig, ex membro del team che ha contribuito allo sviluppo del Titan, ha dichiarato che l’azienda ha sempre utilizzato il maggior numero possibile di componenti facilmente reperibili sul mercato. Per risparmiare su costi e tempistiche di ricerca. Le luci interne, per esempio, erano state acquistate in un negozio di campeggio.

