Dai falsi casi di cani maltrattati al finto passaporto israeliano di Olena Zelenska – Le fake news della settimana

Anche questa settimana torniamo con una selezione dei nostri fact check. Dal nostro ultimo appuntamento, ci siamo occupati di un falso passaporto di Olena Zelenska, che secondo alcuni avrebbe ottenuto per fuggire dal Paese. Spazio anche un servizio televisivo andato in onda a Piazzapulita, su La7, nel quale sono stati invitati due ospiti particolarmente seguiti dai negazionisti del cambiamento climatico e i fenomeni ad esso correlati. Infine, non mancano le classiche bufale e leggende metropolitane, dal cane gettato in mare, alle immagini generate dall’intelligenza artificiale spacciate per vere foto, passando da presunti alieni e complotti al Parlamento Europeo.

