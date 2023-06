Giuseppe Conte sulla rivolta di Prigozhin in Russia: «La nostra posizione non cambia» – Il video

Così il leader M5S alla manifestazione della Cgil a Roma. «Critici nei confronti di una strategia senza una via di uscita politica»

L’ex presidente del Consiglio e leader M5S Giuseppe Conte ha parlato alla manifestazione Cgil commentando la situazione in Russia. «In Russia c’è una escalation che stiamo seguendo con molta attenzione. Il quadro complessivo rimane comunque quello, così come la nostra posizione critica nei confronti di una strategia che è soltanto militare senza una via di uscita politica».

