Dove sono le truppe di Prighozin: la rivendicazione su Voronezh (a 500 chilometri da Mosca), l’esplosione, la smentita locale – Il video

Dopo aver preso la città di Rostov sul Don, il gruppo Wagner ha annunciato di essere entrato anche a Voronezh, a circa 560 chilometri da Mosca. Le autorità locali non hanno però confermato questa rivendicazione. Secondo quanto riporta la Bbc, il governatore della regione, Aleksandr Gusev, ha invece avvertito che circolano molte notizie false sul movimento di una colonna corazzata nella regione. Le forze armate russe, ha detto Gusev, stanno effettuando «misure operative e di combattimento» nella regione di Voronezh come parte dell’operazione antiterrorismo annunciata dal Cremlino.

L’esplosione

Gusev ha poi aggiunto che un grande deposito di petrolio è in fiamme, proprio nell’area in cui la Wagner avrebbe preso il controllo di alcune strutture militari. Nelle foto e nei video postati sui social si vede una gigantesca colonna di fumo nero alzarsi dal deposito. Un video rilanciato dal profilo twitter Osintidefender sembra mettere in collegamento l’esplosione con il passaggio degli elicotteri russi.

La rivendicazione

«La guerra civile è ufficialmente iniziata», scrive su Telegram uno dei canali legati al Gruppo Wagner. Secondo la ricostruzione della Wagner un elicottero russo che sarebbe stato abbattuto a Voronezh dai mercenari di Prigozhin dopo che quest’ultimo li aveva attaccati. Non è chiaro se sia la stessa esplosione le cui immagini sono state diffuse: «Uno dei convogli del gruppo Wagner è stato attaccato nella regione di Voronezh. Anche l’aviazione sta lavorando. La guerra civile è ufficialmente iniziata» scrivono su Telegram.

La previsione ucraina

Secondo Anton Gerashchenko, consigliere del ministro degli Affari interni dell’Ucraina, «Le forze del gruppo Wagner hanno aggirato Voronezh e si sono dirette verso Mosca, spazzando via tutto ciò che trovavano sul loro cammino. Il tempo stimato di avvicinamento a Mosca della colonna Wagner è di 20-21 ore. Non si sa chi sia alla testa della colonna e se lo stesso terrorista Prigozhin ne faccia parte», scrive su Twitter.