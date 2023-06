Edifici pubblici evacuati, trincee e mitragliatrici all’ingresso della città. Così Mosca si prepara all’arrivo dei golpisti – Il video

Mentre le milizie del gruppo Wagner avanzano da Sud, dopo aver varcato questa mattina il confine russo-ucraina all’altezza di Rostov sul Don, le autorità russe si preparano al possibile arrivo dei mercenari trasformatisi in golpisti a Mosca. Sembra che gli uomini agli ordini di Prigozhin stiano muovendo verso la capitale lungo l’autostrada M4. E proprio dove questa termina nella capitale, in direzione sud-ovest, le forze regolari russe avrebbero allestito una postazione ad hoc di mitragliatrici. Lo testimoniano alcune fotografie pubblicate dal quotidiano russo Vedomosti, secondo quanto riportato dal Guardian. Il quotidiano ucraino Kyiv Post sostiene inoltre, sulla base di altre immagini, che ai margini della città siano state scavate delle trincee. Il blogger ucraino Igor Sushko fa sapere invece che su decine di grandi autocarri pieni di sabbia sarebbero stati piazzati lungo le strade di accesso e all’interno di Mosca. Dentro la città, infine, secondo alcuni video che circolano online e secondo la Bbc, sono iniziate le evacuazioni di edifici pubblici e musei. La «massiccia evacuazione» in vista dell’arrivo dei mercenari di Wagner riguarderebbe diversi edifici nelle vicinanze del Cremlino, come la Galleria Tretyakov, il Museo Pushkin e la Casa della Cultura Ges-2, ma anche i centri commerciali Mega Belaya Dacha e Kvartal.

L’appello del sindaco di Mosca

A confermare che la situazione è «difficile» è il sindaco di Mosca, Serghei Sobyanin, che via Telegram ha invitato i cittadini della capitale a limitare gli spostamenti in città, tenendo presente che è possibile l’interruzione del traffico in alcuni quartieri. L’allerta appare tutt’altro che di breve periodo, a giudicare dall’altro annuncio dato da Sobyanin: quello che lunedì, primo giorno feriale dopo il weekend di caos in cui è sprofondato ill Paese, sarà a Mosca giornata «non lavorativa».

Video: Scene dell’evacuazione della Galleria Tretyakov / Twitter

Leggi anche: