Russia, Prigozhin è a Rostov: «Vogliamo vedere Shoigu, altrimenti andremo a Mosca» – Il video

Il leader del gruppo Wagner ha assicurato che l’offensiva in Ucraina procede regolarmente

Il capo del gruppo Wagner Yevgeny Prigozhin ha pubblicato un video da Rostov in cui chiede al ministro della Difesa Shoigu e al comandante delle forze armate russe Gerasimov di venirlo a incontrare nella città. L’agenzia di stampa Reuters fa sapere che in un altro filmato pubblicato da un gruppo vicino al “cuoco di Putin” Prigozhin è seduto vicino a due alti generali. «Siamo arrivati qui, vogliamo vedere il capo di stato maggiore e Shoigu», ha detto nel video. «Se non arrivano occuperemo la città di Rostov e ci dirigeremo verso Mosca».

L’agenzia di stampa Afp scrive che nei filmati il leader del Gruppo Wagner ha assicurato che gli aerei militari impegnati nell’offensiva in Ucraina partono normalmente. «Il punto di comando funziona, nessun ufficiale è stato sospeso dal servizio», ha detto. Anche se «l’esercito perde fino a mille uomini al giorno. Compresi quelli che si rifiutano di combattere.

Intanto il governatore della regione di Rostov Vasily Golubev ha lanciato oggi un messaggio alla popolazione chiedendo a tutti di «mantenere la calma e a non uscire di casa salvo necessità. La situazione attuale richiede la massima concentrazione di tutte le forze per mantenere l’ordine. Le forze dell’ordine stanno facendo tutto il necessario per garantire la sicurezza dei residenti».

