Torino, gli amici lo rapiscono per l’addio al celibato: denunciati per procurato allarme

Volevano fare un sequestro in grande stile e sono risultati talmente credibili da scatenare il panico in zona. A Trofarello, nel torinese, un gruppo di ragazzi, tra i 23 e 31 anni, è stato denunciato per procurato allarme dopo aver rapito il loro amico per l’addio al celibato. La comitiva si è presentata con il casco e il passamontagna calato sul viso e fucili (da soft air senza però tappo rosso) in pugno. In 9 hanno portato via con la forza il futuro sposo dalla propria abitazione e l’hanno rinchiuso, legato e imbavagliato, in un furgone. Il trambusto in zona è stato talmente tanto che un vicino anziano ha accusato un malore e molti altri abitanti hanno chiesto aiuto telefonando di massa alle forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo radiomobile: ricostruita la vicenda, hanno denunciato i 9 e sequestrato i travestimenti, compresi caschi, passamontagna, fucili automatici da soft air, 4 jacket operativi comprensivi di caricatori in plastica e perfino qualche mise da terrorista islamico. I militari dell’Arma, della stazione di Trofarello, e del Nucleo Radionobile, sono riusciti a risalire al gruppo grazie alle targhe dei veicoli utilizzati dal “commando”.

