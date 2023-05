Fingono una rissa per non pagare il conto all’addio al celibato, la furbata degli ultras a Civitanova Marche: «Uno ha confessato» – Il video

Hanno inscenato una rissa per svignarsela dal ristorante-discoteca senza pagare. È questa la scena a cui ha assistito Mauro Alberti, proprietario del locale Madeira di Civitanova, nelle Marche. I protagonisti sono un gruppo di ragazzi, una quindicina circa, che erano andati lì per festeggiare un addio al celibato. «Sono stati tenuti sott’occhio per tutta la serata perché hanno dato fastidio agli altri ospiti durante la serata», racconta il proprietario al Corriere. «Questi 30-35enni umbri, pare un gruppo di ultras, hanno prenotato alle verso le 16.30-17 per un addio al celibato con dopo cena sulla spiaggia. Avevo altre 550 persone a cena. Apparentemente erano tranquilli ed eleganti, volevano un conto unico per la cena più il dopo cena. Noi abbiamo aspettato per incassare da uno di loro che sembrava pronto a raccogliere i 55-60 euro a testa del conto. Ma poi hanno iniziato a spintonarsi e a spingersi, inscenando una rissa», prosegue. Ma i giovani non si sono limitati a fingere una lite, e hanno colpito uno della sicurezza spaccandogli in testa un posacenere.

La confessione di uno di loro

Tutta la scena è stata ripresa da un video che in poche ore è diventato virale. Secondo Alberti a girarlo sarebbe stato uno della stessa comitiva perché altrimenti non si spiega come mai abbia iniziato a riprendere da poco prima che il tutto accadesse. Il locale ha poi chiamato i vigili e i carabinieri. Il gruppo si è disperso, ma due di loro sono passati nuovamente davanti al ristorante e sono stati fermati. «È stato proprio uno di loro ad ammettere che la rissa era stata tutta una messa in scena per non pagare il conto. E poi è finita che lui ha pagato per tutti, circa 800 euro», riferisce il titolare che non ha fatto denuncia dopo che il conto è stato pagato.

